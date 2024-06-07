Путин: Запад сам подорвал доверие к своим платежным системам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доверие к западным платежным системам подорвано, и сделал это сам Запад, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума. По словам главы государства, которые передает корреспондент NEWS.ru, в 2023 году доля расчетов за российский экспорт в иностранных валютах сократилась вдвое, а доля рубля, наоборот, выросла.

Не секрет, конечно, что надежность и доверие к западным платежным системам основательно подорваны, причем самими западными странами. В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в токсичных валютах сократилась вдвое, доля рубля растет, приближается к 40%. С 2021 по 2023 год доля рубля в расчетах за российский экспорт выросла почти в три раза, — сказал Путин.

Президент также отметил, что Россия совместно с зарубежным партнерами, в том числе с участниками БРИКС, планирует наращивать применение национальных валют. Кроме того, прорабатывается вопрос создания платежной системы, не подвластной внешнему политическому вмешательству, уточнил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что Запад рассчитывал подорвать экономику России за полгода, однако теперь всему миру ясно, что план провалился. Он отметил, что поставленная им цель ввести РФ в четверку лучших экономик мира достигнута.