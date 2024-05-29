Путин объяснил, как предлагает скорректировать работу комиссий Госсовета Путин предложил расширить полномочия глав комиссий Госсовета

Фото: Kremlin.ru/ригорий Сысоев, РИА «Новости»

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета предложил предоставить дополнительные полномочия председателям комиссий указанного органа, передает Telegram-канал «Смотри». Таким образом предлагается скорректировать работу этих комиссий.

Предлагаю немного скорректировать работу комиссий Госсовета, а именно расширить полномочия их председателей, которые войдут в проектные комитеты по национальным проектам в качестве заместителей руководителей, — сказал Путин.

Глава государства попросил правительство передать подготовленные нацпроекты в комиссии Госсовета в течение ближайших двух месяцев. Там они пройдут соответствующий анализ со стороны субъектов Федерации, добавил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что все представители российской власти вместе со своими командами должны работать так же напряженно, как и военнослужащие Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции. По его словам, нужно понимать, в какой момент истории страны приходится действовать. Он подчеркнул, что, несмотря на те испытания, с которыми сталкивается РФ, у страны есть все ресурсы для их преодоления.