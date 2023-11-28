«Это просто факт»: Путин раскрыл, без чего не может быть русского мира Путин назвал русский народ основой существования России

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Русский мир и Россия не могут существовать без русских как этноса, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Всемирного русского народного собора. При этом он подчеркнул, что в данном заявлении нет никакой претензии на превосходство, исключительность или избранность. По словам Путина, которые приводит ТАСС, русские — это культурная, духовная и историческая идентичность.

Без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть русского мира и самой России. В этом утверждении нет какой-то претензии на превосходство, исключительность, избранность. Это просто факт, как то, что в нашей Конституции закреплен статус русского языка как языка государствообразующего народа, — заявил президент.

Всемирный русский народный собор проходит в Москве в период с 27 по 28 ноября. В этом году мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших участниках специальной военной операции на Украине. Отмечается, что на форуме присутствует Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители РПЦ, органов государственной власти и общественных объединений. Также участие во ВРНС принимают деятели науки и культуры. Президент России Владимир Путин выступает на форуме в формате видеоконференции.