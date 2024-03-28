Путин объяснил, что делает Россия в зоне СВО Путин: в зоне СВО мы защищаем людей на наших исторических территориях

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Во время общения с военными летчиками в Тверской области президент РФ Владимир Путин заявил, что в зоне специальной военной спецоперации Россия защищает людей, живущих на ее исторических территориях. Глава государства объяснил, что после развала Советского Союза российское государство предлагало выстроить совершенно новые отношения в сфере безопасности в Европе. Если бы страну тогда послушали, сейчас ситуация была бы совсем иной, приводит слова Путина пресс-служба Кремля. Глава РФ отметил, что Запад вплотную подобрался к российским границам.

A мы что делаем? Только зaщищaем своих людей нa нaших исторических территориях. Поэтому то, что говорят по поводу того, что мы собирaемся после Укрaины нaпaдaть нa Европу, — это полная чушь, — подчеркнул Владимир Путин.

Президент РФ также назвал бредом утверждения о желании России воевать с НАТО. Глава государства допустил, что этими разговорами о «российской угрозе» на Западе пытаются запугать население для того, чтобы выбить из него деньги на фоне просадки экономики и падения уровня жизни. Путин также подчеркнул, что изначально Альянс под разными предлогами устремился в Азиатско-Тихоокеанский регион, на Ближний Восток и в Латинскую Америку.

Ранее сообщалось, что российский лидер посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ, где осмотрел образцы военной летной техники, авиационные средства поражения, побеседовал с летчиками, проходящими подготовку в учреждении, и вдовами Героев России, погибших в ходе специальной военной операции.