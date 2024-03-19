Путин объяснил, чьи «уши торчат» за проявлениями терроризма и экстремизма Путин: за проявлениями терроризма видны уши западных спецслужб

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Президент РФ Владимир Путин

За проявлениями терроризма и экстремизма видны уши западных спецслужб, заявил президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ. По его словам, которые приводит ТАСС, от контрразведки зависит многое, в том числе в таких важных направлениях, как нейтрализация разведывательно-подрывной деятельности зарубежных спецслужб и защита конфиденциальной информации стратегического характера.

Многое зависит от органов контрразведки. Это касается как сферы антитеррора, борьбы с экстремизмом, за проявлениями которых часто торчат уши тех же самых западных спецслужб, так и других важных направлений, — сказал президент.

Также глава государства заявил о необходимости наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп. По его словам, делать это нужно не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях. Путин подчеркнул, что прежде всего это должно касаться Черного моря.

Вместе с этим президент отметил, что все предатели, участвующие в диверсионно-разведывательной деятельности на стороне Вооруженных сил Украины, должны быть найдены и наказаны. По его словам, попытки посеять смуту должны строго пресекаться.