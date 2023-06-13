Путин объяснил, чего не хватает российской армии Путин заявил о нехватке беспилотников в России

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Российской армии на сегодняшний день сильно не хватает беспилотников, заявил на встрече с военкорами президент РФ Владимир Путин. Он также добавил, что на фронте недостает высокоточного вооружения и средств связи. Российский лидер уточнил, что речь идет именно о количественной нехватке. При этом он отметил, что имеющееся оружие российская сторона использует эффективнее, чем украинская, передает «Интерфакс».

В ходе специальной военной операции стало понятно, что многих вещей не хватает. Это боеприпасы высокоточные, средства связи, летательные аппараты, беспилотники и так далее. <...> Они у нас есть, нам, к сожалению, их не хватает количественно, — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что за год оборонное производство в стране было увеличено в 2,7 раза, по наиболее востребованным направлениям — в 10 раз. Также президент РФ заявил, что танк Т-90 «Прорыв» является лучшим среди конкурентов во всем мире.

Как заявил ранее член координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов, производство в России беспилотников «Сириус» может быть запущено в течение года. Он отметил, что БПЛА создан на основе другой модели под названием «Орион», которая уже находится в постоянном производстве.

До этого стало известно, что дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82» направят в различные подразделения российских вооруженных сил в зону СВО. Ранее они успешно прошли летные испытания на территории ЛНР и сейчас производится оснащение их боевой части.