Путин объяснил частый кашель во время выступления на «Итогах года» Путин заявил, что часто кашляет на «Итогах года» из-за кондиционеров

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил в эфире телепрограммы «Итоги года с Владимиром Путиным» в формате совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции главы государства, что его частый кашель во время мероприятия связан с работой кондиционеров. Трансляция ведется на сайте Кремля.

Кондиционеры шуруют, — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста «Комсомольской правды» Александра Гамова.

Ранее Путин во время «Итогов года» отдал предпочтение вопросу журналистов китайского информационного агентства «Синьхуа», прервав передачу микрофона сотрудникам американской газеты The New York Times. Позднее американским журналистам предоставили возможность задать свой вопрос главе государства. Представитель New York Times на русском языке поблагодарила Путина за приглашение на мероприятие, подчеркнув, что ранее подобных шансов западным изданиям не давали. В ответ президент в шутку заявил, что в этом «виноват Песков».

В ходе мероприятия, объединившего в себе прямую линию и пресс-конференцию, Путин также высказался о роли БРИКС в построении миропорядка. По его словам, организация демонстрирует, что в мире есть много стран, которые хотят жить по основополагающим международным документам. К их числу относится, в частности, Устав ООН.