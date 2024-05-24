Путин объяснил цель конференции по Украине в Швейцарии Путин: конференция по Украине в Швейцарии призвана легитимизировать Зеленского

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Владимир Путин

Одной из целей предстоящей конференции по Украине, которая должна пройти в июне в Швейцарии, является подтверждение легитимности президента Украины Владимира Зеленского, заявил российский лидер Владимир Путин на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко после переговоров в Минске, передает ТАСС. При этом такие «пиаровские шаги» ничего не значат для юридических документов, отметил он.

Думаю, что одна из целей конференции в Женеве, которая анонсирована, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима подтвердили легитимность действующего главы государства или уже не действующего. Но вот эти пиаровские шаги не имеют значения для юридических документов, — сказал Путин.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил, почему конференция в Швейцарии без участия России бессмысленна. По его словам, это подтвердили в совместной декларации Китай и Бразилия. Он обращает внимание, что документ стал первым выступлением Пекина по Украине с какой-то другой страной. Это, по мнению эксперта, означает, что КНР заняла по этому вопросу более активную позицию. Подчеркивается, что мирная конференция по Украине должна включать и Россию, и Украину.