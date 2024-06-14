Путин обвинил Запад в попытке идеологически обосновать расчленение России Путин: западные элиты хотят подвести идеологическую основу под расчленение РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Элиты западных стран сегодня говорят о необходимости «деколонизации» России, заявил президент Владимир Путин в ходе своего выступления с руководящим составом Министерства иностранных дел РФ. По его словам, таким образом они пытаются идеологически обосновать расчленение России, передает корреспондент NEWS.ru.

По сути, это попытка подвести идеологическую основу под расчленение нашего Отечества по национальному признаку. Ну, собственно, о расчленении Советского Союза, России говорится давно. Все сидящие в этом зале хорошо об этом знают, — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что Запад активно реализует данную стратегию. Таким образом, там взяли курс на «поглощение и военно-политическое освоение близких к нам территорий», подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что на состоявшихся в 2022 году переговорах Москве и Киеву удалось достичь обоюдовыгодных договоренностей, а также решить сложные вопросы. Он подчеркнул, что украинская сторона сама приостановила диалог.

До этого российский лидер сказал, что рассматривались разные варианты действий, когда российские войска подошли к Киеву в 2022 году. При этом решений о штурме города не было.