Путин обвинил Украину в атомном терроризме

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Удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны ВСУ являются атомным терроризмом, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости. Он отметил, что Украина давно использует террористические методы. Так, киевские власти, по его словам, пыталась подорвать газопровод «Турецкий поток».

Это акты атомного терроризма, имею в виду ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС, — сказал глава государства.

Путин также заявил, что Украина совершила три теракта против Курской АЭС, подрывая ЛЭП. По словам президента, серьезных последствий терактов удалось не допустить. В результате третьего теракта было повреждено сразу три таких линии, но ущерб удалось в кратчайшие сроки ликвидировать.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев планировал превратить Запорожскую АЭС в грязную ядерную бомбу. По ее мнению, обстрел электростанции нужно воспринимать не иначе как ядерный шантаж или террористические действия со стороны Украины.