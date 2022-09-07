Путин обвинил Украину и Польшу в перекрытии поставок газа в Европу

Фото: Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2022

Польша и Украина сами закрыли трубопроводы для поставок российского газа в Европу, заявил на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин, слова которого транслируются на сайте форума. Он подчеркнул, что Россия поставляет ровно столько газа, сколько предусмотрено заявками ее партнеров, и не использует поставки как оружие, о чем продолжают говорить западные страны.

Украина взяла и по своей инициативе отключила одну нитку [газопровода] под надуманным предлогом отсутствия контроля за ней. <...> Второе — трубопроводная система «Ямал-Европа» через Польшу — Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли, — подчеркнул президент.

Ранее читатели британского издания Daily Mail назвали приостановку поставок по газопроводу «Северный поток» со стороны России правомерной на фоне продолжающейся экономической войны с Западом. По их мнению, экономическую войну начал именно Запад и его «совершенно бесполезные политики», которые попытались шантажировать Россию санкциями. Некоторые из них отметили, что не готовы «платить за Украину» и призвали политиков позволить гражданам «вернуться к нормальной жизни».