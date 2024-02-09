Путин обвинил Польшу в ограничении потока газа в Германию Путин заявил, что Польша закрыла газопровод «Ямал — Европа»

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Польша активно взаимодействует с ФРГ, но при этом закрыла газопровод «Ямал — Европа», через который Берлин может получать большой поток газа, заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Подобный шаг Варшавы не вызвал понимания у главы российского государства.

Есть еще один маршрут через Польшу, «Ямал — Европа» называется, тоже большой поток можно осуществлять. Польша закрыла его, но Польша с руки клюет у немцев, из общеевропейских фондов деньги получает, а основной донор в эти общеевропейские фонды — Германия. Германия кормит Польшу в известной степени. А те взяли и закрыли маршрут на Германию. Зачем? Не понимаю, — сказал Путин.

Также в ходе интервью президент заявил, что диверсии на «Северных потоках» осуществили спецслужбы США. По словам Путина, у Центрального разведывательного управления нет алиби на этот счет. Он указал, что в сложившейся ситуации следует искать не только того, кто заинтересован в возможной диверсии, но и того, кто может ее реализовать, поскольку «залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все».

Ранее прокуратура Швеции сообщила о прекращении предварительного расследования дела о диверсии «Северных потоков». По данным ведомства, следствие пришло к выводу, что шведская юрисдикция не распространяется на этот случай, а граждане страны не были причастны ко взрывам в Балтийском море.