Путин обвинил МОК в нарушении идей олимпийского движения Путин заявил, что МОК сам нарушает идеи олимпийского движения

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Китае, что Международный олимпийский комитет сам нарушает идеи олимпийского движения. Глава государства отметил, они не случайно вырабатывались мировым сообществом на протяжении веков.

Принципы олимпизма, и в том числе олимпийского перемирия, являются очень правильными. <...> Правда, мало кто и когда придерживался этого принципа, за исключением Древней Греции, но в целом сама по себе идея очень правильная и конструктивная, — сказал Путин.

Так президент прокомментировал вопрос о продвигаемой президентом Франции Эммануэлем Макроном идею олимпийского перемирия.

Путин также указал на недопуск российских спортсменов к Олимпийским играм под национальным флагом в сопровождении гимна РФ. Президент указал на нарушения принципов самим МОК.

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали эту тему в рамках переговоров во время поездки российского лидера в республику. Идея Макрона заключалась в том, чтобы прекратить вооруженные конфликты на время проведения Олимпиады в Париже.

Ранее Международный олимпийский комитет запретил российским журналистам использовать любую символику страны на ОИ во Франции. Речь идет о триколоре, изображениям с литерой Z, георгиевских лентах и любой военной символикой.