Путин обвинил Киев в военном испытании на гражданском объекте Путин: Киев пытался испытать ракетные системы на гражданском объекте под Одессой

Фото: Kremlin.ru/Рамиль Ситдиков, РИА «Новости»

Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение»

Украинские власти несколько дней назад пытались провести испытание ракетных систем на гражданском объекте в Одесской области, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение». По его словам, активную помощь военным ВСУ оказывали зарубежные кураторы, передает пресс-служба Кремля.

В Одесской области был нанесен удар нашими вооруженными силами. Это небольшой населенный пункт в Одесской области, 82 километра, по-моему, от Одессы. Ну и что, что это за объект? Сельхозобъект, ангары, сельхозпредприятия. Там киевские власти вместе с иностранными кураторами и помощниками организовали, пытались организовать не только производство, но и испытание новой ракетной системы, — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что формально это был гражданский объект. Однако Киев использовал его для военных целей, поэтому туда и нанесли удар, отметил он.

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщал, что Вооруженные силы России нанесли массированный комбинированный удар по целям на Украине. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало. Уточнялось, что были применены дроны-камикадзе «Герань-2» и баллистические ракеты. Взрывы прогремели в Одесской, Николаевской и Харьковской областях, Киеве и Днепропетровске.