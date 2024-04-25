Путин обсудит пересмотр правил приема на госслужбу и в органы Путин обсудит пересмотр запрета на прием в госорганы из-за судимостей в семье

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин пообещал пересмотреть запрет приема на госслужбу и в органы граждан, члены семьи которых имеют судимости. На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава государства отметил, что при приеме на работу кадровые службы должны исходить из деловых качеств кандидатов.

Соответствующий вопрос президенту задала президент Бизнес-школы РСПП Евгения Шохина. Она рассказала, что сегодня есть много россиян, которые не могут пойти на государственную службу или на работу в правоохранительные органы из-за судимостей у одного из родителей. По ее словам, такая же ситуация складывается и с приемом на работу в дипломатическую службу. Она предложила пересмотреть действующие нормы.

Я с вами согласен. Конечно, никто за действия членов семьи не отвечает, — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин предупредил, что в ближайшие несколько лет страна столкнется с дефицитом кадров и квалификаций. Глава государства подчеркнул, что нехватку рабочих нельзя будет восполнить за счет трудовой миграции и ввоза низкоквалифицированной рабочей силы. По его словам, в этом вопросе нужны другие подходы. Российский лидер назвал повышение производительности труда критически важной задачей.