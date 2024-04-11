«В течение часа»: Путин займется паводками в регионах Путин обсудит паводковую ситуацию с главами МЧС, Минстроя и трех регионов

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин проведет в формате видеосвязи рабочие встречи с главой МЧС Александром Куренковым и министром строительства Иреком Файзуллиным, посвященную ликвидации последствий паводков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, глава государства также обсудит ситуацию с руководителями Оренбургской, Курганской и Тюменской областей, передает ТАСС.

Сегодня он продолжает работать в Кремле, и мы ожидаем где-то в течение часа, что он выйдет на видеоконференцсвязь с руководителем правительственной комиссии Куренковым, с министром строительства Файзулиным и с тремя губернаторами, это губернаторы регионов, которые сейчас подверглись затоплению в большей степени, — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация с паводками в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях продолжает оставаться в центре внимания Путина. Сильнее всего последствия стихии затронули Орск, Оренбург и Бузулук.

Ранее пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила, что после прорыва дамбы и аномальных паводков в регионе из подтопленных районов были эвакуированы 7800 человек. Для граждан организовано трехразовое питание, людям предоставлены необходимые бытовые условия.