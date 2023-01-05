Эрдоган предложил Путину одностороннее прекращение военных действий

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает агентство Anadolu. В ходе беседы стороны обсудили сирийский и украинский кризисы. Эрдоган заявил, что призывы к миру и диалогу следует поддержать односторонним прекращением боевых действий и справедливым решением разногласий.

Турецкий президент напомнил о позитивных результатах диалога по теме Украины: о зерновом коридоре, масштабном обмене пленными и формировании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Во время разговора также поднималась тема сотрудничества двух стран в области энергетики. Эрдоган сообщил о нацеленности на конкретные шаги по формированию дорожной карты для создания газового хаба в Турции.

Ранее Эрдоган заявил, что предложил Путину провести встречу глав Турции, РФ и Сирии. Он подчеркнул, что такой встрече должны предшествовать переговоры руководителей разведслужб, Минобороны и МИД.

До этого глава Турции отметил, что Анкара нацелена на прекращение конфликта между Россией и Украиной, а договоренности по зерновой сделке продемонстрировали наличие возможностей для дипломатического решения этой ситуации. Коснувшись этой же темы на встрече с молодежью в Эрзуруме, он сообщил, что Запад не пытался стать посредником в урегулировании кризиса на Украине и роль посредника в 2022 году взяла на себя Анкара, в том числе при реализации зерновой сделки.