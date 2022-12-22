Путин обсудил Украину с премьером Израиля

Фото: Noam Revkin Fenton-JINIPIX/Xinhua/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудил с ним ряд вопросов, в том числе конфликт на Украине, передает 13-канал со ссылкой на офис главы кабмина. Российский лидер поздравил Нетаньяху с победой его партии на парламентских выборах и с завершением формирования правительства.

В ходе обсуждения ситуации на Украине израильский премьер выразил надежду на то, что Путин «найдет способ положить конец конфликту и причиненным им страданиям».

Политики также затронули иранскую тему. Нетаньяху заявил, что полон решимости предотвратить получение Тегераном ядерного оружия и пресечь его попытки установить военное присутствие на северной границе.

Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил о непреодолимых ограничениях в поддержке Киева, которые вызывают связи с Россией. Дипломат подчеркнул, что ни одно израильское правительство не поступится интересами безопасности в сотрудничестве с РФ ради «кого-либо», включая украинцев.