Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Белоруссии Александром Лукашенко и Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Российский лидер обсудил с коллегами из трех стран ситуацию в России, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Глава российского государства проинформировал своих собеседников о ситуации в стране, — говорится в сообщении.
Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Токаев в ходе беседы с Путиным назвал происходящие в РФ события внутренним делом страны.
Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития, — отметили в Астане.
Путин поблагодарил Токаева за проявленное им понимание ситуации.
В администрации президента Белоруссии сообщили, что Путин в беседе с Лукашенко проинформировал коллегу о ситуации в стране.
24 июня Путин заявил в обращении к гражданам, что власти жестко ответят на действия тех, кто попытался организовать вооруженный мятеж в стране. Глава государства назвал это ударом в спину и сообщил, что российские войска получили необходимые приказы.