Путин обсудил ситуацию в России с президентами трех стран Токаев назвал события в России внутренним делом страны

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Белоруссии Александром Лукашенко и Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Российский лидер обсудил с коллегами из трех стран ситуацию в России, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава российского государства проинформировал своих собеседников о ситуации в стране, — говорится в сообщении.

Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Токаев в ходе беседы с Путиным назвал происходящие в РФ события внутренним делом страны.

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Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития, — отметили в Астане.

Путин поблагодарил Токаева за проявленное им понимание ситуации.

В администрации президента Белоруссии сообщили, что Путин в беседе с Лукашенко проинформировал коллегу о ситуации в стране.

24 июня Путин заявил в обращении к гражданам, что власти жестко ответят на действия тех, кто попытался организовать вооруженный мятеж в стране. Глава государства назвал это ударом в спину и сообщил, что российские войска получили необходимые приказы.