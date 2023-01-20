Путин обсудил с Токаевым взаимодействие в сфере энергетики

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев обсудили в ходе телефонного разговора перспективы взаимодействия в сфере энергетики, сообщается на сайте Кремля. Также стороны затронули тему развития стратегического партнерства двух стран.

В ходе телефонного разговора Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым обсуждены актуальные темы развития российско-казахстанского стратегического партнёрства и союзничества. В частности, затронуты вопросы дальнейшего взаимодействия в энергетической сфере, — говорится в сообщении.

Ранее Казахстан получил устное одобрение Москвы на транспортировку нефти в ФРГ через территорию России. Нефть планируют поставлять по магистральному нефтепроводу «Дружба». В январе Астана планирует направить в Германию 20 тысяч тонн нефти.

Между тем старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин предположил, что поставки «казахстанской» нефти в Германию через Россию станут еще одним шагом к разрушению немецкой экономики. По его словам, сделка приведет к экспорту российской нефти Urals вместо казахстанского сырья с огромной транзитной наценкой.