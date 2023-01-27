Путин обсудил с Совбезом внешнюю границу шельфа в Северном Ледовитом океане

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности страны внешнюю границу континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане, говорится на сайте Кремля. Кроме этого, постоянные члены Совбеза поговорили о внутренней повестке России. Совещание прошло в формате видеоконференции.

У нас сегодня, коллеги, несколько важных вопросов, касающихся и внутренней повестки, и вопроса внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане. Давайте начнем работать, — сказал Путин.

Экономист Владимир Шамахов ранее рассказал, что проект Северного морского пути (СМП), который смог бы упростить доставку российских ресурсов из Арктики, является крайне перспективным, но вызывает недовольство Запада из-за текущего юридического разделения зон ответственности в регионе. По его словам, западные страны хотят добиться создания свободной зоны судоходства не только в высокоширотной зоне Северного Ледовитого океана, но и в акватории рядом с берегами России. Эксперт отметил, что эта зона по всем мировым законам является российской территорией, однако Запад все равно остается этим недоволен.