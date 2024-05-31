Путин обсудил с Совбезом укрепление международной борьбы с терроризмом Путин провел совещание с СБ РФ по укреплению международной борьбы с терроризмом

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщила пресс-служба Кремля. Темой встречи стало укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

У нас несколько важных вопросов сегодня. Один из них — это укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, — начал совещание глава государства.

Среди участников встречи были премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и другие. Первое слово президент дал министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что ситуация в Афганистане требует укрепления границы этой страны с Таджикистаном. По его словам, на его территории закрепились многочисленные радикальные группировки, вероятность распространения бандформирований и террористов за пределы Афганистана возрастает. На этом фоне необходимо обеспечить постоянный контроль и принимать своевременные меры по стабилизации ситуации, подчеркнул Белоусов.