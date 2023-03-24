Путин обсудил с Совбезом развитие радиоэлектронной промышленности

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Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить развитие электронной и радиоэлектронной промышленности до 2030 года. По словам президента, этот вопрос «носит абсолютно фундаментальный характер». Докладчиком по данной теме стал вице-премьер Денис Мантуров.

У нас с вами сегодня очень важный вопрос, он носит абсолютно фундаментальный характер — речь идет о развитии электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 года, — сказал глава государства.

Путин традиционно проводит оперативные совещания Cовбеза по пятницам, прошлая такая встреча состоялась 17 марта. Неделей ранее, 10 марта, президент обсудил с постоянными членами Cовбеза развитие отношений с ближайшими соседями и союзниками по ЕАЭС, свой доклад главе государства на совещании представил министр иноcтранных дел РФ Сергей Лавров.

Еще одно заседание прошло 3 марта, его предметом стала антитеррористическая защищeнность объектов в стране. Тогда президент России предложил выступить с докладом министру внутренних дел России Владимиру Колокольцeву.