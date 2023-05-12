Президент России Владимир Путин провел 12 мая оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого он предложил участникам заседания обсудить работу в ряде международных организаций, сообщает пресс-служба Кремля. После этого с докладом выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.