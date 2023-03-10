Путин обсудил с Совбезом отношения с ближайшими соседями

Фото: kremlin.ru

Совещание президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности (в режиме видеоконференции)

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом развитие отношений с ближайшими соседями и союзниками по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), передает ТАСС. Он уточнил, что аспектов, на которые стоит обращать внимание, много, однако есть отдельные темы, которые нужно обсудить в рамках этой встречи.

Мы сегодня поговорим о развитии отношений на одном из наших важнейших направлений — о развитии отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками по ЕврАзЭс. Много аспектов, которые постоянно находятся в поле нашего внимания, но есть отдельные темы, которые мы договаривались обсудить именно сегодня, — заявил Путин.

Слово для доклада глава государства передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Кроме того, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, вечером в Ново-Огарево президент отдельно устроит закрытое совещание по текущим вопросам и непубличную рабочую встречу.

Последнее заседание прошло 3 марта. На нем Путин обсудил с членами Совбеза антитеррористическую защищенность объектов в стране. Тогда президент России предложил выступить с докладом министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.