Путин обсудил с Сальдо последствия подрыва Каховской ГЭС

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с врио главы Херсонской области Владимир Сальдо ситуацию в регионе после подрыва Каховской ГЭС, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, глава государства поручил проанализировать потребности, возникающие у области после затопления, и дал поручение МЧС оказать помощь местным жителям.

Президент Путин переговорил по телефону с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо. Руководитель региона информировал главу государства о ситуации в субъекте после обрушившейся в результате диверсии Каховской ГЭС, — сказал Песков.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По cловам Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек.

Вечером 7 июня Сальдо сообщил, что из Херсонской области было эвакуировано более четырех тысяч человек. Он отметил, что эвакуированных пока меньше, чем развернутых мест для их размещения.