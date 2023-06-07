Путин обсудил с президентом ЮАР мирную африканскую инициативу по Украине

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с южноафриканским лидером Сирилом Рамафосой, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе диалога стороны обсудили африканскую мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине.

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. <...> Обсуждены вопросы, связанные с известной африканской инициативой по поиску путей урегулирования украинского конфликта, — говорится в сообщении.

Путин и Рамафоса также обсудили перспективы стратегического партнерства двух государств. Российский президент пообещал в ближайшее время принять делегацию ряда глав государств Африки.

Ранее сообщалось, что африканские лидеры договорились взаимодействовать с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в рамках мирной инициативы по урегулированию конфликта. Главы стран Африки поручили министрам иностранных дел доработать дорожную карту по прекращению огня и миру. Речь идет о лидерах ЮАР, Коморских Островов, Египта, Сенегала, Уганды и Замбии.