Путин обсудил с президентом Ирана развитие двустороннего сотрудничества

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эбрахим Раиси

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщается на сайте Кремля. В ходе разговора стороны подтвердили дальнейшее сотрудничество в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной сферах. Также главы государств обсудили вопросы взаимодействия в международных и региональных делах с учетом присоединения Ирана к ШОС и стремлением вступить в БРИКС.

Подтвержден настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной областях. Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Путин выразил соболезнования Раиси в связи с терактом в мечети, который произошел 13 августа в городе Ширазе.

Ранее замминистра нефти исламской республики и генеральный директор National Iranian Gas Company Маджид Чегани сообщил, что Россия и Иран пришли к предварительным договоренностям по созданию энергетического хаба. В настоящее время стороны обсуждают детали сотрудничества.

До этого стало известно, что российские специалисты построят железную дорогу в Иране, которая станет частью транспортного коридора «Север — Юг». Он пролегает из России в Индию через Иран и Азербайджан. Предполагается, что открытие дороги позволит сократить время поставок товаров и сделает их дешевле. Кроме того, новая магистраль внесет вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности.