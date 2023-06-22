Путин обсудил с новгородским губернатором проблемы региона Владимир Путин указал новгородскому губернатору на проблемы с газификацией

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и губернатор Новгородской области Андрей Никитин

19 июня президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. В ходе беседы глава государства обратил внимание на проблемы региона, в том числе на низкий уровень газификации и качество воды, сообщает «МК в Новгороде». По информации издания, губернатор согласился, что 55% газификации — это очень маленький показатель для Центральной России, но уточнил, что программа догазификации, принятая в прошлом году, выполняется опережающими темпами.

Мы за пять лет подключим столько же населенных пунктов, сколько за все предыдущие 50 лет. Эта программа активно выполняется: в один район газопровод построен, второй достраивается, — отметил руководитель региона.

Президент на встрече также попросил не упускать из виду решение вопроса о качестве воды. Помимо этого, глава государства отметил, что в ремонте и реконструкции сегодня нуждаются 63% всех образовательных учреждений Новгородской области. Никитин ответил, что почти 30% из них уже ремонтируются.

Владимир Путин поинтересовался и причинами высокого уровня смертности на дорогах в регионе. По словам губернатора, статистику портят ДТП на федеральной трассе М‑10, однако сейчас ее ремонтируют, чтобы магистраль стала не только комфортнее, но и безопаснее.

В феврале Путин пообещал продолжить программу бесплатной газификации. Глава государства уточнил, что для граждан она будет действовать на постоянной основе. В марте он утвердил новый порядок проверки газового оборудования.