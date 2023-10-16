Стало известно, о чем Путин говорил с Нетаньяху Путин обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта

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Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обсудил обострение палестино-израильского конфликта с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается на сайте Кремля. Российский лидер выразил соболезнования родным и близким погибших израильтян и осудил любые действия, жертвами которых становятся мирные жители, в числе которых женщины и дети. Он также подтвердил готовность Москвы продолжить работу по урегулированию вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром государства Израиль Биньямином Нетаньяху. В центре обсуждения была кризисная ситуация, сложившаяся вследствие резкого обострения палестино-израильского конфликта, — говорится в пресс-релизе.

16 октября Путин также провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, лидером Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и его палестинским коллегой Махмудом Аббасом. В ходе переговоров глава государства сказал, что причиной конфликта между Палестиной и Израилем стал застой в процессе урегулирования отношений. Глава России обозначил принципиальную позицию о необходимости возобновления политического процесса и поиска путей разрешения кризиса.