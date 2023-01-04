Путин обсудил с Мирзиёевым российско-узбекистанские отношения

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин с президентом Республики Узбекистан Шавкатом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств обсудили двусторонние отношения и договорились о расширении сотрудничества, сообщается на сайте Кремля.

Подтверждено обоюдное стремление укреплять российско-узбекистанские отношения союзничества и стратегического партнерства, наращивать товарооборот, расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, включая энергетику, — говорится в тексте.

В ходе беседы Мирзиёев также выразил Путину признательность за гостеприимство, оказанное российской стороной во время неформальной встречи глав стран СНГ в Санкт-Петербурге.

В сентябре Путин и Мирзиёев подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Узбекистаном. Это произошло сразу после переговоров глав государств в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кроме того, российский лидер вручил своему коллеге орден Александра Невского.