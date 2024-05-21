Путин обсудил с Мирзиёевым поездку в Узбекистан и контакты с Китаем

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба Кремля. Стороны обсудили подготовку предстоящего визита Путина в республику и его недавние контакты с руководством Китая.

Обсужден ход подготовки предстоящего государственного визита президента Российской Федерации в Республику Узбекистан. <...> Владимир Путин также поделился впечатлениями о только что состоявшихся переговорах в Пекине с китайским руководством, — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран коснулись практических вопросов дальнейшего развития взаимного сотрудничества. В частности, были подняты темы торгово-экономической сферы. Путин и Мирзиёев подтвердили стремление работать на благо укрепления союзнических отношений и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном.

Ранее российский лидер поздравил с днем рождения коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Путин отметил его значительный авторитет на международной арене и огромный вклад в развитие стратегического партнерства стран. Президент РФ добавил, что дорожит товарищескими отношениями с казахстанским лидером и желает ему здоровья и благополучия.