Путин обсудил с Лукашенко предстоящий саммит ШОС

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко предстоящий в июне саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили в пресс-службе Кремля. Отмечается, что на этой встрече будет принято решение о статусе Минска в организации.

Обсуждены некоторые вопросы в связи с предстоящим в июле в Казахстане саммитом Шанхайской организации сотрудничества, на котором планируется принять решение о предоставлении Белоруссии статуса государства — члена ШОС, — говорится в сообщении.

Также главы государств затронули тему визита Путина в Минск 24 мая. Итоги переговоров придали существенный импульс двустороннему сотрудничеству, отмечается в сообщении.

Ранее Путин посетил Минск, где во время разговора пригласил Александра Лукашенко в гости. В ходе встречи главы государств договорились и о дальнейших встречах. Кроме того, по приглашению Лукашенко Путин посетил неформальный ужин в деревне под Минском.