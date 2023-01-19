Путин обсудил с иранским коллегой ситуацию в Сирии

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Российский президент Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии в ходе телефонного разговора с главой Ирана Эбрахимом Раиси, сообщается на сайте Кремля. Также обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в энергетической и транспортной сферах.

Затронута также ситуация в Сирии. Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках Астанинского процесса как ключевого механизма содействия сирийскому урегулированию, — отмечается в сообщении.

Предыдущий разговор лидеров двух государств состоялся 11 января. В ходе него была дана позитивная оценка налаженной тесной координации в рамках Астанинского процесса, играющего ключевую роль в деле сирийского урегулирования. Кроме того, был выражен настрой на продолжение взаимодействия в целях нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике. Лидеры договорились продолжать работу над восстановлением ее территориальной целостности.

До этого источник NEWS.ru в дипломатических кругах сообщил, что в настоящий момент идет проработка сроков встречи глав МИД России, Сирии и Турции. В СМИ сообщалось, что контакты состоятся 11 января, однако этого не произошло.