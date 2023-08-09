Путин обсудил с главой Тверской области связь газификации и демографии Путин обсудил с главой Тверской области газификацию домов многодетных семей

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей обсудил связь демографии и газификации. По словам Рудени, которые приводятся на сайте Кремля, в регионе выделена субсидия в размере 300 тысяч рублей на газ для многодетных семей, так как содержание такой семьи — это «очень непростой бюджет».

Выполняя еще основную задачу по демографии, <...> мы сделали [субсидию] по догазификации для многодетных семей [в размере] 300 тысяч рублей и на подключение, и на оборудование, и на теплоснабжение, и на разводку внутридомовую, на все, — сказал Руденя.

Он отметил, что в Тверской области также вводится субсидия на газификацию в 150 тысяч рублей для участников СВО и членов их семей.

Кроме того. глава области доложил Путину о развитии сферы здравоохранения. По его словам, в 2023 году в регионе будут сданы четыре новые высокотехнологичные детские поликлиники, а городе Бежецке идет строительство центральной районной больницы.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России предложила увеличить регулируемые цены на газ в стране на 8% с 1 июля в 2024 и в 2025 годах. Вырученные дополнительные средства будут направлены на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов.