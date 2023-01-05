Путин заявил, что доплаты за ребенка нужно распространить на все семьи

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым

Меры по поддержке семей с детьми должны распространяться на все ячейки общества, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. Тот во время разговора вспомнил о доплатах семьям с детьми от 8 до 17 лет и поблагодарил за эту меру главу государства. Руководитель региона подчеркнул, что для семей эта доплата является серьезным подспорьем. Стенограмма беседы опубликована на официальном портале Кремля.

Я думаю, что цепочка, которую мы достраиваем, от беременности женщины до 17-летия ребенка, она должна поддержать все семьи, — заметил президент.

Путин добавил, что в КЧР необходимо обратить особое внимание на объекты социальной инфраструктуры, поскольку многие из них уже требуют реконструкции.

Выплаты ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами начались в мае. По предоставленной правительством информации, власти страны на момент запуска программы получили более 2,5 миллиона заявок на 3,5 миллиона детей.

С 1 января 2023 года единое пособие на детей и для беременных женщин выплачивается россиянам, признанным нуждающимися в социальной поддержке. Меру поддержки могут получить граждане, чей ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения.