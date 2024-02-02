Путин обсудил с Генштабом ситуацию с атаками БПЛА в зоне СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что утром провел встречу с Генштабом, где, в том числе, обсудили сложности, связанные с беспилотниками на одном из участков в зоне проведения СВО, передает ТАСС. Глава государства рассказал об этом участниками форума «Все для Победы!», который проходит 2 февраля.

Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами, — рассказал Путин.

Путину рассказали о работе группы экспертов по микроэлектронике и программированию, которые разработали и запустили в производство приборы по обнаружению и комплексному подавлению БПЛА. Один из участников группы попросил возможности встроить свою деятельность в проект по развитию российской электроники и получить доступ к компонентной базе.

Путин адресовал этот запрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Также Путин добавил, что сейчас государство вкладывает большие деньги в возрождение микроэлектроники.

Ранее стало известно, что холдинг «Росэлектроника» компании «Ростех» разработал специальный антидроновый комплекс «Чистюля», который защищает военных от беспилотников. Также известно, что новый антидроновый комплекс питается как от сети, так и от встроенного аккумулятора, который позволяет ему работать примерно 100 минут.