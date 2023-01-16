Путин обсудил с Эрдоганом вопрос обмена пленными с Киевом

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецкими коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Политики затронули вопрос обмена пленными между Россией и Украиной, в первую очередь ранеными. Путин обратил внимание на деструктивную линию Киева, сделавшего ставку на расширение боевых действий при поддержке Запада и наращивание объемов передаваемых вооружений и военной техники. Лидеры двух стран также рассмотрели ход реализации зерновой сделки, обсудили ситуацию в Сирии и подтвердили настрой на развитие сотрудничества, в том числе по проекту газового хаба.

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества. В числе приоритетов — взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового хаба, — указано в сообщении.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили вопросы нормализации турецко-сирийских отношений, в том числе в контексте инициативы Анкары о запуске консультаций с участием российских, турецких и сирийских представителей. Отмечена также практическая значимость совместной работы России, Турции и Ирана в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

Ранее украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Турция предложила организовать на территории страны гуманитарный коридор между Россией и Украиной. По его словам, идея турецкой стороны состоит в том, что гражданские лица или раненые военные могут сначала возвращаться в Турцию, а затем на Украину. Реализация этой инициативы позволит вернуться домой тысячам людей и активно обсуждается между государствами, отметил омбудсмен.

До этого пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Анкара будет продвигать идею локальных перемирий на Украине. По его словам, полноценный мирный договор между Россией и Украиной сейчас невозможен, однако уступки имеют место.