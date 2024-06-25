Путин обсудил с Эрдоганом теракты в Дагестане Эрдоган выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонный переговор с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, сообщает РИА Новости. Лидеры государств, в частности, обсуждали теракты в Дагестане.

Президент Турции выразил соболезнования российскому лидеру, отметил, что Анкара выступает против всех видов террора. Эрдоган добавил, что страна будет и дальше стремиться к прекращению всех конфликтов в регионе.

Ранее власти Бразилии осудили теракты в Дагестане и выразили соболезнования семьям погибших. В МИД южноамериканской страны отметили, что с ужасом узнали о нападениях в российском регионе в День Святой Троицы.

Также президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письма с соболезнованиями российскому коллеге Владимиру Путину и главе Дагестана Сергею Меликову в связи с трагедией, произошедшей в республике в воскресенье, 23 июня. Он отметил, что Баку решительно осуждает теракты и выступает за борьбу с терроризмом.

Кроме того, свои соболезнования Путину выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава республики предложил помощь в расследовании. Он также отметил, что Казахстан осуждает подобные преступления и поддерживает идею развития многостороннего партнерства в борьбе с терроризмом под эгидой ООН и ШОС.

Позже к соболезнованиям в связи с трагедией в Дагестане присоединился Иран. Пресс-секретарь МИД страны Нассер Канани отметил, что Тегеран рассматривает любые теракты как угрозу обществу и международной безопасности.