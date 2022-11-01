Путин обсудил с Эрдоганом итоги трехсторонней встречи с Алиевым и Пашиняном

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Трехсторонняя встреча президента РФ Путина, президента Азербайджана Алиева и премьер-министра Армении Пашиняна в Сочи

Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом итоги прошедшего 31 октября в Сочи трехстороннего саммита с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, говорится на сайте Кремля. Отмечается, что Путин и Эрдоган также продолжили переговоры по некоторым актуальным аспектам двусторонних отношений с акцентом на перспективные проекты в сфере экономики.

Обсуждены также итоги прошедшей 31 октября в Сочи трехсторонней встречи президента Российской Федерации с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, — говорится в релизе.

31 октября по итогам трехсторонней встречи Путина, Алиева и Пашиняна был принят документ, в котором подчеркивается важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Стороны подтвердили намерение приложить больше усилий для решения оставшихся задач, в том числе касаемо гуманитарных вопросов. Лидеры стран договорились воздержаться от применения силы и соответствующих угроз, а также условились обсуждать и решать проблемы исключительно «на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ».

Главы трех стран подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе. Азербайджан и Армения условились продолжить поиск взаимоприемлемых развязок, в чем Россия будет оказывать всяческое содействие. Участники саммита акцентировали важность формирования позитивной атмосферы между Азербайджаном и Арменией для продолжения диалога между экспертными сообществами, представителями общественности, религиозными лидерами при содействии России.