«У нас сегодня один очень важный вопрос»: Путин провел заседание Совбеза РФ Путин обсудил с членами Совбеза антитеррористическую защищенность объектов в России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности

Президент России Владимир Путин провел оперативное заседание Совета безопасности РФ в режиме онлайн-видеоконференции. В ходе беседы он обсудил с членами Совбеза антитеррористическую защищенность объектов в стране.

У нас сегодня с вами один, но очень важный вопрос — о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов, — сказал Путин в обращении к выступающим.

Российский лидер предложил выступить с докладом министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Помимо него на заседании присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель Путина по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.

2 марта украинские диверсионно-разведывательные группы проникли на территорию Брянской области. После этого сообщалось, что Путин проведет экстренное совещание Совбеза в тот же день, однако позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

Песков пояснил, что о происходящем в Брянской области Путину докладывают, в частности, Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников и руководитель Росгвардии Виктор Золотов.

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