Путин обсудил с Балицким развитие Запорожской области

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин встретился с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким, с которым обсудил вопросы социально-экономического развития нового российского региона. На встрече уделили внимание и вопросам безопасности, в частности, Балицкий поднял вопрос о статусе добровольческого батальона имени Судоплатова, сообщила пресс-служба Кремля.

Обсуждались вопросы развития Запорожской области, связанные с функционированием экономики хозяйствующих субъектов, сельскохозяйственной отраслью, а также другие аспекты социально-экономической ситуации. Кроме того, внимание на встрече уделено вопросам безопасности. В том числе Евгением Балицким поставлен вопрос о статусе добровольческого батальона имени Судоплатова, — говорится в сообщении.

Батальон имени Судоплатова был сформирован по инициативе Балицкого в сентябре 2022 года, с середины октября он приступил к боевому слаживанию на полигоне. Сейчас батальон укомплектовывается экипировкой за счет региона.

В январе врио главы Запорожской области сообщил, что ряды батальона пополнили несколько добровольцев из Сербии. Балицкий отмечал, что это бойцы, имеющие опыт службы в военной полиции и владеющие восточными единоборствами.