Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым ситуацию в Карабахе, сообщается на сайте Кремля. Уточняется, что в ходе разговора глава страны подтвердил настрой на реализацию трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана по урегулированию ситуации в регионе.

Путин и Алиев подтвердили важность скоординированных усилий по обеспечению стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе, а также налаживания экономических и транспортных связей в регионе.

В этом контексте подтвержден настрой на последовательную реализацию основополагающих трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, — говорится в сообщении.

Алиев также рассказал Путину о том, как прошла трехсторонняя встреча в Брюсселе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. 31 августа стороны договорились продолжать переговоры о подписании мирного договора по Карабаху на уровне глав МИД Армении и Азербайджана.

Во время беседы лидеры России и Азербайджана также обсудили некоторые практические вопросы двусторонней повестки дня. В частности, разговор коснулся торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областей.

Накануне Алиев назвал пять принципов мирного договора с Арменией. По его словам, в основе них лежит признание территориальной целостности обеих стран, взаимный отказ от любых территориальных претензий, неприменение силы или угрозы силы, делимитация границ, а также открытие коммуникаций. Он предположил, что Баку и Ереван могут составить и подписать мирный договор в течение нескольких месяцев.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, в свою очередь, заявил, что в этих принципах нет ничего неприемлемого для Еревана. Тем не менее, по его словам, они охватывают не все вопросы мирного соглашения между двумя странами.