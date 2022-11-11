Путин обсудил поставки зерна и удобрений с президентом ЦАР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой. Главы государств подтвердили настрой на активизацию двусторонних отношений в различных сферах, а также обсудили поставки зерна и удобрений, сообщается на сайте Кремля.

При обмене мнениями по проблеме продовольственной безопасности Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны внести свой вклад в обеспечение стран Африканского континента сельхозпродукцией и удобрениями, — говорится в сообщении.

Президенты договорились о продолжении взаимодействия в целях укрепления суверенитета, безопасности и стабильности ЦАР. Туадера выразил Путину признательность за разноплановое содействие, которое Россия оказывает его стране, а также подтвердил намерение приехать летом 2023 года в Санкт-Петербург на саммит Россия — Африка.

В начале октября Путин заявил, что российские сельхозпроизводители полностью обеспечивают внутренний рынок необходимыми видами продуктов, возможности их экспорта возрастают. Он подчеркнул, что РФ готова вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем и оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам.