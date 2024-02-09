Путин обсудил подготовку к сезону паводков на заседании Совета безопасности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ подготовку к сезону паводков и природных пожаров, чтобы минимизировать их последствия, сообщается на сайте Кремля. На нынешней встрече Путин предложил обсудить данную тему и предоставил слово для доклада главе МЧС Александру Куренкову.

Мы в этом составе разные темы обсуждаем, но, к сожалению, паводков и природных пожаров никто не отменял и отменить не может. Но мы должны с вами подумать об этом заранее и сделать все для того, чтобы минимизировать последствия, — обратился глава государства к участникам совещания.

Помимо главы государства, в совещании также участвуют глава правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Также на мероприятии присутствуют глава администрации президента Антон Вайно и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Одно из предыдущих оперативных совещаний с постоянными членами Совета безопасности РФ было посвящено вопросам развития Севера, включая вопросы Северного морского пути и континентального шельфа. Темой еще одного совещания Совбеза стал вопрос поддержки граждан России, проживающих или находящихся за рубежом.