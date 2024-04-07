Путин обсудил паводковую ситуацию с главами Тюменской и Курганской областей

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с губернаторами Тюменской и Курганской областей Александром Моором и Вадимом Шумковым в воскресенье, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства обсудил с ними развитие ситуации с паводками.

Глава государства обсудил с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и губернатором Тюменской области Александром Моором развитие ситуации в контексте ожидаемого резкого повышения уровня воды, — говорится в публикации.

В ходе беседы президент и главы регионов признали неизбежность затоплений на фоне увеличения сброса воды на гидротехнических сооружениях, ставшего следствием аномального повышения уровня воды. Кроме того, они отметили важность своевременной помощи всем пострадавшим и эвакуации граждан. Путин продолжает следить за развитием ситуации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер провел беседу с главой МЧС Александром Куренковым и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Путину доложили о развитии ситуации с затоплением на территории региона, а также об эвакуации людей в пункты временного размещения.