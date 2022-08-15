Путин обратился к Западу с предупреждением

Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на открытии четвёртого фестиваля «Таврида.Арт» обратился к Западу с предупреждением о тщетности попыток отменить российскую культуру. Глава государства напомнил о последствиях для тех, кто не сделал выводы из истории. Он назвал культуру России великой и призвал будущие поколения сохранить её традиции.

Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории, — предупредил Путин.

Российский лидер поблагодарил участников фестиваля за поддержку «солдат, офицеров, добровольцев и ополченцев на Донбассе» своей работой.

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев ранее заявил, что Москва предупредила Вашингтон о точке невозврата. К полному разрыву дипотношений может привести признание США России государством — спонсором терроризма. Дарчиев добавил, что «в текущей турбулентной ситуации» не хотел бы отвлекаться на «гипотетические рассуждения» о возможном понижении дипломатических отношений России и США.