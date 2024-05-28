Путин обратился к пограничникам в день их профессионального праздника Путин поздравил личный состав погранслужбы ФСБ с профессиональным праздником

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в День пограничника обратился к личному составу и ветеранам погранслужбы ФСБ РФ с поздравлением. Российский лидер назвал этот праздник символом памяти и уважения.

Поздравляю личный состав и ветеранов, гражданский персонал пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Ваш профессиональный праздник широко отмечается в нашей стране, является символом народной памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны, — приводит пресс-служба Кремля слова главы государства.

Путин также поблагодарил пограничников за добросовестную службу и защиту суверенитета страны. Особый акцент президент сделал на срыве неоднократных попыток прорыва на территорию России диверсионных групп.

Ранее стало известно, что российские пограничные и военные пункты, которые были размещены в пяти областях Армении после 2020 года, прекратят свою деятельность. Также было принято решение об остановке деятельности сотрудников погранслужбы в ереванском международном аэропорту Звартноц.

Кроме того, пограничники на Балтике начали вырабатывать новые меры на фоне вступления Финляндии в НАТО. В частности, проводится дооснащение и перевооружение, отрабатываются новые тактики против беспилотников и безэкипажных катеров, рассказал сотрудник погранслужбы ФСБ России Игорь Грицай.