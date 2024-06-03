Путин обратился к победителю президентских выборов в Мексике Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики

Фото: Jose Luis Torales/Keystone Press Agency/Global Look Press

Клаудия Шейнбаум

Президент Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства назвал Мексику дружественным партнером Москвы и выразил надежду на развитие сотрудничества двух стран.

Рассчитываем, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между нашими странами, — сказано в телеграмме Путина.

Ранее председатель правящей в Мексике партии Morena Марио Дельгадо сообщил, что член фракции Клаудия Шейнбаум, исходя из данных экзитполов, одерживает победу на выборах президента страны. Она станет первой женщиной-президентом в истории Мексики и Северной Америки. Политик назвал этот результат звездным моментом для государства. Официальные результаты объявят после полного подсчета голосов, который состоится 5–8 июня.

1 июня стало известно, что Зохре Элахиян стала первой иранкой, подавшей документы для участия в выборах президента страны и зарегистрированной в качестве кандидата. Как сообщил представитель избирательного штаба Исламской Республики Мохсен Эслами, еще трем женщинам отказано, поскольку они не соответствовали необходимым критериям.