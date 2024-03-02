Путин обратился к молодежи со всего мира Путин приветствовал участников и гостей Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам и гостям Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства отметил, что заявки на участие пришли из 190 стран мира.

Наша страна уже трижды проводила такие масштабные молодежные форумы, и каждый раз они подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий. Вы будете общаться с тем, с кем хотите общаться, получать те знания, опыт, которые вам нужны, — сказал Путин.

На фестиваль приехали представители почти 300 разных народов, указал президент. Он отметил, что главной опорой и силой, а также преимуществом России всегда было и остается многообразие наций, культур, языков и традиций. По его словам, многонациональное единство — величайшая ценность для страны.

Вы молодое поколение, вы мечтаете о том, каким может и должен быть безопасный и справедливый мир, и именно вам его созидать. Фестиваль даст вам возможность обсудить это со своими сверстниками. И уверен, ваши дискуссии будут интересны, полезны самой широкой аудитории, так же как и ваши впечатления о событиях, которые состоятся на фестивальных площадках, и, конечно, о самой России, о людях, которые здесь живут, — добавил президент.

Путин выразил уверенность, что участники фестиваля смогут лично убедиться, что улыбка для россиян — не «дежурная маска», а искреннее проявление чувств. И если люди в России дают свое слово, то всегда его держат, заключил он.

Ранее доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев заявил, что Всемирный фестиваль молодежи нужно использовать для работы с подрастающим поколением из других стран. По его мнению, это прежде всего сигнал Западу, что Россия не находится в изоляции.